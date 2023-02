Magath stronca Neymar: “Tutt’altro che un calciatore. Senza duro lavoro…”

Il duro commento del mister su O'Ney e la sua assenza quasi certa per la gara di ritorno tra Bayern Monaco e Psg.

Redazione ITASportPress

Ora è infortunato e quasi certamente sarà obbligato a saltare il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra il suo Psg e il Bayern Monaco. Eppure, secondo Felix Magath, l'assenza di Neymar non sarà un grosso vantaggio per i bavaresi dato che il suo stile di gioco, ritenuto vecchio, e il suo poco impegno, non avrebbero inciso troppo sulla gara.

Parlando a Sky Sports come riportato da BeSoccer, Magath ha commentato: "Per prestazione e qualità, Neymar è tutt'altro che un calciatore. Quello che abbiamo visto la scorsa settimana, all'andata, è stato, secondo me, il calcio vecchio stile. Voglio vedere cosa porta un giocatore, cosa fa per la squadra, ciò che fa per contribuire al successo della squadra nella partita".

Poi la precisazione sulle sue parole: "Il fatto che Neymar sia tecnicamente bravo non è così importante. Quanti calciatori bravi tecnicamente ci sono? Questo non lo rende un calciatore. Il duro lavoro batte il talento quando il talento non lavora sodo", ha concluso l'allenatore affermando quindi che sotto questo punto di vista l'assenza del brasiliano nel match di ritorno non sia poi un grosso vantaggio per i tedeschi.