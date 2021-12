Magic moment Vinicius: “Migliorato tanto. Il mio segreto? Rispetto al passato…”

Parla l'attaccante brasiliano del Real Madrid

CALMA - "Penso di essere migliorato tanto in diversi aspetti, gioco più sereno. Sto facendo le cose con più calma e anche con più qualità rispetto al passato", ha detto Vinicius svelando dunque il segreto del suo magic moment. "Quando la squadra sta bene è anche più facile per me". E ancora: "La chiave principale del nostro buon momento è il lavoro di tutti, soprattutto nell'aspetto difensivo, in cui la squadra è fenomenale. Questo rende la vita più facile a chi sta davanti".