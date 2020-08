Maguire, 21 mesi di carcere con la condizionale e lui… cita Buddha

Il difensore del Manchester United Harry Maguire ha fatto “sentire la propria voce” dopo essere stato riconosciuto colpevole di rissa, tentata corruzione e resistenza all’arresto in Grecia, più precisamente a Mykonos.

I fatti che lo hanno visto coinvolto sono avvenuti lo scorso venerdì ma il calciatore è stato rilasciato solamente nelle scorse ore seppur, ora, sia stato ritenuto colpevole.

Maguire cita Buddha

Il tribunale greco ha deciso per la colpevolezza di Maguire per aver recato danni fisici ad alcune persone oltre al tentativo di resistere e poi corrompere la polizia. Per lui 21 mesi di carcere con la condizionale. Un fatto che per il capitano del Manchester United e importante calciatore della Nazionale inglese costerà caro sotto il profilo pubblico e sportivo. Il ct dell’Inghilterra ha già provveduto a cancellare il suo nome dalla lista dei convocati per i prossimi impegni.

Il giocatore, dopo aver appreso la notizia della sua colpevolezza, non ha rilasciato dichiarazioni se non un breve messaggio sul proprio profilo Instagram citando Buddha: “Tre cose non possono essere nascoste per lungo tempo: il sole, la luna e la verità”. Vedremo ora se Maguire riuscirà a ribaltare in qualche modo la condanna che, per ora, lo vedrà in libertà vigilata.

