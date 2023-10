Maguire, aut aut al Manchester United: “Non ho intenzione di stare a guardare”

Una cifra che ha fatto di Maguire il difensore più costoso della storia del calcio, ma che si è trasformata in un boomerang per il giocatore, che in estate ha anche perso la fascia di capitano e la maglia da titolare del club di Old Trafford.

La fiducia di Southgate resta invece intatta, così dal ritiro dell'Inghilterra Maguire ha espresso tutto il proprio rammarico per la situazione venutasi a creare a Manchester: "Non ho intenzione di stare a guardare per il resto della carriera e neppure di giocare una volta al mese. Se la situazione continuerà ad essere questa io e il club dovremo fare una chiacchierata" ha detto, riferito alla continuità di impiego in nazionale.

Un eventuale cambio di maglia a gennaio non è quindi da escludere: "Al momento sono concentrato su due partite importanti per l'Inghilterra e poi sulla lotta per cercare di riconquistare il mio posto al Manchester United e aiutare la squadra a scalare la classifica".

C'è poi spazio anche per un pizzico di orgoglio a dispetto delle tante critiche ricevute: "Ho fiducia nelle mie capacità, se guardo indietro alle mie ultime 15-20 partite da titolare con il Manchester e con la nazionale sono contento delle mie prestazioni. Voglio giocare e sentirmi importante per il club. Il mio compito è di essere pronto a cogliere le opportunità che si presenteranno".

