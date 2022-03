Maguire capitano dello United, l’ex compagno: “Non è al livello per esserlo”

Duro parere di Ahmed Elmohamady, ex compagno dell'inglese ai tempi dell'Hull City

Sono state settimane durissime in casa Manchester United per vari motivi. Risultati che non arrivano, polemiche su errori dei singoli giocatori, ma anche un presunto diverbio per la fascia da capitano che si trova al braccio di Harry Maguire e che, pare, Cristiano Ronaldo avesse chiesto di affidare a qualcuno di diverso. Proprio di questo ruolo simbolico all'interno dello spogliatoio ha voluto parlare un ex compagno ai tempi dell'Hull City dell'inglese, Ahmed Elmohamady .

L'egiziano, ai microfoni di beINSports, non ha risparmiato qualche critica a Maguire: "Harry era con me all'Hull City e, secondo me, non ha il livello per essere il capitano del Manchester United", ha detto senza fronzoli l'ex collega dell'inglese. "Il Manchester United ha bisogno di un giocatore con una forte personalità e spero che il prossimo allenatore dia la fascia di capitano a Ronaldo, se rimane. Cristiano Ronaldo può gestire questa responsabilità e questa pressione cosa che invece non può fare Maguire. Penso che la pressione della fascia da capitano lo stia influenzando e che ne determini certe sue prestazioni. Maguire si è comportato davvero bene con il Leicester, una squadra che gareggia per essere tra le prime sei della Premier League. Forse questo è il suo livello, non certo quello della più grande squadra della storia dell'Inghilterra".