Maguire, che combini? Rissa con la polizia in Grecia: arrestato

Disavventura per il difensore del Manchester United e della Nazionale inglese Harry Maguire. Il centrale è stato protagonista in Grecia dove ha preso parte in prima persona ad una rissa che lo ha visto coinvolto in scontri anche con la polizia.

Maguire: rissa e arresto

Secondo quanto si apprende dal Guardian, il difensore del Manchester United è stato coinvolto in una rissa a Mykonos con alcuni turisti inglesi e successivamente arrestato. Tra le accuse mosse nei confronti di Maguire anche l’aver opposto resistenza alle autorità dell’isola greca. Da quanto riportato, il Manchester United è stato informato di quanto avvenuto e pare aver avviato i contatti col proprio tesserato per comprendere come siano andati i fatti. In tal senso il giocatore, adesso, starebbe collaborando totalmente con le autorità.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE