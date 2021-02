Maguire: “Il Manchester United è il club di cui si parla di più al mondo. Troppi haters, ma ci sono abituato”

Una stagione fin qui positiva che vede il Manchester United in lotta per vincere la Premier League. Un’annata promettente e che regala molta fiducia al capitano Harry Maguire, difensore Red Devils e della Nazionale inglese. Il centrale ha rilasciato un’interessante intervista al Podcast del sito ufficiale della società in cui si è soffermato sui tanti rumors – spesso non positivi – che spesso avvolgono l’ambiente del club.

Maguire: “Il Manchester United ha tanti haters. Voglio vincere per zittirli”

“L’idea di vincere qualcosa in questa stagione c’è? Sì e mi piace. Devo ammetterlo. Questa possibilità non mi dispiace affatto. Anzi, quando solleverò il mio primo trofeo in questo club, mi verrà il sorriso più grande mai avuto in faccia sapendo che molte persone che non vogliono vederci vincere ci vedranno farlo”, ha detto Maguire che poi ha spiegato. “Siamo il club di cui si parla di più al mondo. Molte persone non vogliono che facciamo bene. Molte persone vogliono che falliamo e questo è il mondo in cui viviamo. Ma ora ci sono abbastanza abituato”.

E ancora sul momento dei suoi: “Siamo migliorati molto. Ho sentito fin da subito che questa squadra aveva ampi margini. Dal punto di vista delle prestazioni è molto importante anche perché non potrai mai essere sempre fortunato e vincere per caso. Bisogna puntare sempre a fare buone prestazioni. Solo queste ti danno la possibilità di vincere le partite. Sono convinto che si continuerà a migliorare allo scopo di vincere titoli. Dobbiamo iniziare a competere per il campionato e per vincere il titolo, poi dobbiamo iniziare a sollevare trofei e vincere le più grandi competizioni del mondo”.