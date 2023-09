Maguire, la madre: “Comportamento inaccettabile nei suoi confronti”

Harry Maguire è diventato un vero e proprio bersaglio in Inghilterra. A causa dei suoi buffi movimenti e errori in difesa, il difensore del Manchester United è spesso preso di mira da parte dei tifosi con sbeffeggiamenti e comportamenti poco rispettosi. Lo stesso è accaduto nella recente sfida contro la Scozia, dove ogni intervento del difensore inglese è stato accompagnato da commenti degli spettatori. Sulla situazione è intervenuta la madre di Maguire: "Come madre, reputo inaccettabile la quantità di insulti e commenti negativi che riceve mio figlio - si legge sui profili social della donna -. Capisco che il calcio è così, ci sono alti e bassi, ma questo va oltre... Per fortuna Harry ha un cuore immenso e riesce a sopportare tutto ciò, altri probabilmente non ci riuscirebbero. È una situazione che non auguro a nessuno".