Mahrez, cellulare distrutto: “Aspettavo il rinnovo per cambiarlo…”

Siparietto social tra algerino e un fa.

Redazione ITASportPress

Ci voleva il rinnovo di contratto per "convincere" il calciatore del Manchester City Riyad Mahrez a... cambiarsi il cellulare. Ebbene sì, perché da diversi mesi, il giocatore algerino è stato visto fare uno si un telefono che, di giorno in giorno, sembrava sempre più usurato, per non dire rotto.

Sui social diverse le foto del fantasista Citizens e del suo cellulare decisamente rovinato ma comunque tenuto spesso in mano con orgoglio. Anche in vista della partenza per gli States, dove il club farà alcune gare amichevoli in vista della nuova stagione, Mahrez ha portato con sé l'oggetto e questo ha scatenato la reazione di un fa.

Proprio uno scatto prima del volo che porterà la squadra in America ha generato un commento davvero simpatico di un utente che lo ha esortato a cambiarsi il cellulare. Lui ha risposto: "Sì, lo so. Aspettavo il nuovo contratto per farlo", facendo riferimento al recentissimo prolungamento col suo club. Una battuta decisamente simpatica. Vedremo a questa seguirà effettivamente l'arrivo di un nuovo telefono.