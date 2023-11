Mahrez su Guardiola: “Voleva che restassi al Manchester City, avevo altre idee”

Oggi tra le stelle dell'Al-Ahli nella Saudi Pro League in Arabia Saudita, Riyad Mahrez ha parlato del suo addio al Manchester City di Pep Guardiola avvenuto nei mesi scorsi. Intervistato dal quotidiano francese "L'Equipe", infatti, l'esterno algerino con un passato in Premier League ha raccontato della sua ultima parte della sua esperienza a Manchester sponda City. "In Champions League non ho giocato né semifinali né finale, dopo aver iniziato da titolare nelle stagioni precedenti e sono sempre stato influente nella squadra. Sentivo che la mia missione non era stata portata a termine" - ha spiegato Mahrez, oggi calciatore del'Al Ahli in Arabia Saudita.