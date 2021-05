Mahrez: “Voglio chiudere al City mia carriera. Quando Liverpool ha vinto la Premier…”

Protagonista della cavalcata Citizens, l'algerino parla tra passato, presente e futuro

Una stagione fin qui da incorniciare e che potrebbe essere ancora migliore dopo la finalissima di Champions League del 29 maggio. Il Manchester City ha vinto la Premier League ma non si accontenta. Come tutta la squadra anche Ryad Mahrez punta in alto e ripercorre alcuni dei momenti vissuti in questo ultimo anno e non solo.

Parlando a RMC Sport, il fantasista si è detto desideroso di chiudere la carriera in maglia Citizens, club nel quale ha provato emozioni uniche, come speciali erano state quelle che lo avevano visto protagonista nel 2016 della vittoria della Premier League col Leicester: "Mi sento benissimo al Manchester City. Non ho voglia di cercare un altro club. Non so come andrà a finire la situazione, ma mi trovo bene in questa città e voglio stare qui ancora a lungo. Voglio concludere la mia carriera in Inghilterra al Manchester City".