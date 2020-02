Mai dire “Guardiola” al Bernabeu: Pep diventa lo spauracchio del Real

A Madrid è vietato pronunciare la parola “Guardiola“. E’ lo spauracchio peggiore per i tifosi del Real. Ai tempi del Barcellona era il nemico giurato. Nelle sue esperienze successive si è rivelato comunque un vero incubo, specialmente quando calca il terreno del Santiago Bernabeu. Il tempio del madridismo è stato profanato ancora una volta. In nove incontri, il catalano ha vinto per sei volte, pareggiando due volte e perdendo solamente in un’occasione. Un record straordinario, data la difficoltà di giocare su un campo così impegnativo. E un primato negativo per i tifosi del Real Madrid.