Maiorca, Martin Valjent protagonista in campo e nel dopogara: intervista con gestaccio e non solo…

Una giornata memorabile e non per forza in modo positivo. Martin Valjent, ex conoscenza anche del calcio italiano, dopo aver segnato una delle due reti nel successo del suo Maiorca contro il Tenerife, si è preso ulteriormente la scena con un’intervista decisamente insolita e… piena di gesti anche volgari.

Martin Valjent: l’intervista con gestaccio



Dopo aver timbrato il cartellino nella vittoria sul Tenerife, il difensore, che in passato aveva vestito anche le maglie di Chievo e Ternana, si è presentato ai microfoni dei giornalisti a bordo campo rendendosi protagonista di alcuni gesti particolari. In attesa del collegamento per ricevere le domande, Martin Valjent ha iniziato a “prendersela” con l’operatore che doveva effettuare l’inquadratura per la tv. In che modo? Sistemandosi capelli, sopracciglia e facendo anche il dito medio. Un comportamento inspiegabile che ha lasciato tutti di sasso. Sui social, il suo modo di agire non è passato inosservato generando molte critiche.