Mal di pancia Rudiger: rifiutato rinnovo col Chelsea. Real Madrid e Psg alla finestra

No all'ennesima proposta Blues per il rinnovo: il tedesco può lasciare come parametro zero in estate

Redazione ITASportPress

Antonio Rudiger si appresta ad essere uno dei calciatori più importanti del prossimo mercato estivo. Il difensore del Chelsea, con un passato in Italia, avrebbe rifiutato anche l'ultima proposta di rinnovo del club di Londra e starebbe per contrattare un accordo con una tra Real Madrid e Psg.

Secondo il Daily Mail, il difensore avrebbe detto no all'ultimo tentativo Blues di rinnovargli il contratto. Da quanto si apprende il Chelsea era arrivato ad offrire 140 mila sterline alla settimana al giocatore che attualmente ne percepisce circa 100 mila. Ma neppure tale sforzo economico avrebbe convinto il tedesco a dire di sì. L'idea di Rudiger, secondo il tabloid inglese, è quella di arrivare ad una somma vicina alle 200 mila sterline a settimana. Cifra che potrebbe essergli garantita altrove.

In tal senso, Real Madrid e Paris Saint-Germain tornano prepotentemente in auge per quello che sarà il futuro del giocatore. In estate, il centrale sarà uno dei parametro zero più ricercati.