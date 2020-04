Malaga, l’uomo che vive isolato all’interno dello stadio: “Conosco ogni zolla del terreno da gioco…”

Una quarantena all’interno di uno stadio. Sembra impossibile ma è quello che sta vivendo un uomo di 85 anni. Lui è Andrés Perales, custode dell’impianto del Malaga. L’uomo vive all’interno de La Rosaleda: un isolamento decisamente non male…

Perales non è un uomo qualunque bensì colui che ha accompagnato la squadra negli ulimti 30 anni, 31 per la precisione. Prima team manager, poi massaggiatore, infine giardiniere, autista e adesso custode. Ecco perché, come confermato da lui stesso a El Pais, vivere da solo in uno stadio da oltre 30 mila posti non gli pesa più di tanto, quello che più lo fa soffrire è l’assenza di tifosi e di persone: “Ci sentiamo soli”, ha ammesso Perales che sta vivendo in compagnia di suo figlio e di un cane. “Mi fa male vedere l’impianto vuoto, quando è bel tempo vado a passeggiare sul campo da gioco”. “Nella speranza che La Rosaleda torni a riempirsi non ho mai smesso di occuparmi del prato. Lo conosco meglio di chiunque altro. Nel febbraio del 1975 Cruijff venne a complimentarsi con me perché lo aveva trovato in condizioni perfette. In questi giorni faccio lunghe camminate, controllo che tutto sia al suo posto. Mia moglie lavorava nella lavanderia del club, ma non c’è più da anni, ho sette figli e uno di loro, Andy, adesso mi fa compagnia. Si tiene in forma usando la palestra della prima squadra, soffre perché è separato e non può vedere le sue bambine”.

CASA – Un impianto a loro completa disposizione che riesce a dare un po’ di sollievo in questa strana solitudine: “Non posso lamentarmi. Per 25 anni ho portato la squadra in trasferta con l’autobus ufficiale, il Flecha Azur. Dappertutto. Ho visto tante persone ma non posso ricordarmi di tutti. Una volta ho conosciuto Abdullah Al Thani, l’attuale proprietario. Mi vogliono tutti bene qui. Io e la mia famiglia dobbiamo tutto a questa società”. Ora si attende solo la fine della pandemia per poter tornare a rivedere tutti e riempire di nuovo La Rosaleda, la sua vera casa…