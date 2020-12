Malcom da record in Russia: è il miglior calciatore per dribbling riusciti

In Russia ha trovato la sua identità. Malcom, esterno d’attacco o centrocampista, ora in forza allo Zenit San Pietroburgo, è tra i calciatori più importanti della squadra. Dopo aver cercato il proprio spazio ideale con le divise di Corinthians, Bordeax e Barcellona, il classe 1997 si sta mettendo in luce con gol e giocate davvero importanti.

Proprio queste sue giocate, ed in particolare la sua abilità nel dribbling, gli ha permesso di avere un primato assoluto nel campionato russo. Come riporta il profilo ufficiale della campionato, Malcom è al momento il miglior calciatore in questa speciale classifica. Il brasiliano ha realizzato con successo il 76% dei dribbling provati nella prima parte della stagione 2020/21. Nessuno ha fatto meglio. In questa prima fase dell’annata, il giocatore è sceso in campo in 19 partite con lo Zenit segnando un gol e realizzando due assist.