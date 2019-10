Malcom, il calvario continua: si opera e torna nel 2020

Continua il momento no del calciatore brasiliano Malcom. L’esterno ex Barcellona, passato in Russia allo Zenit San Pietroburgo aveva rilasciato di recente alcune dichiarazioni riguardo al proprio stato di salute e i problemi fisici che lo perseguitano.

COme riporta Marca, per il classe ’97 i guai non sono finiti. “Il Calvario di Malcolm non ha fine”, questo il titolo scelto dal quotidiano spagnolo nella sua versione online. Infatti, l’esterno offensivo, che in questa stagione ha giocato solamente 18 minuti contro il Krasnodar e un tempo contro la Dinamo Mosca, continuerà a non scendere in campo fino al prossimo anno. Dopo diversi pareri medici, il calciatore ha deciso di effetture l’intervento chirurgico che lo terrà lontano dal campo fino a dopo la sosta invernale. Il parere degli specialisti è stato unanime e Malcom tornerà a disposizione dello Zenit tra diversi mesi.