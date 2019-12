Malcom infortunato, ma il ds dello Zenit… gongola: “Tanto siamo primi in classifica…”

Javier Ribalta, direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato ai canali ufficiali del club della posizione in classifica e del recente acquisti di Malcom dal Barcellona e la sfortunata condizione del giocatore, infortunato da tempo.

OUT, MA… – Arrivato allo Zenit per 40 milioni di euro dal Barcellona, Malcom non ha certo attraversato momenti felici in Russia. Prima i problemi di razzismo, poi i guai fisici col recente infortunio alla caviglia che lo terrà fuori fino ai primi mesi del 2020. Il ds Ribalta, però, ha commentato vedendo solo il lato positivo di tutta questa vicenda: “Malcolm non ha mai avuto molti problemi fisici in carriera e anche il recente infortunio è stato creato da un contrasto con un avversario. Sì, esistono giocatori con una lunga storia di infortuni e quando compri questo tipo di calciatori sai che è un rischio. Ma Malcom non lo è. Non è quel tipo di calciatore. Il suo infortunio è pura sfortuna”. E poi una battuta: “In tutto questo, però, c‘è un punto positivo”, ha spiegato Ribalta: “Senza Malcom siamo in testa alla classifica e abbiamo molta fiducia…”.