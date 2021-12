Malcom, un leone sulla schiena: arriva nuovo tatuaggio (per lo Zenit?)

Il brasiliano mostra con orgoglio l'ultima opera disegnata sul suo corpo

Due ore di lungo e minuzioso lavoro. Poi il capolavoro sulla schiena. Malcom, calciatore brasiliano dello Zenit, ha scelto un leone per "animare" la parte posteriore del suo corpo. Il calciatore, in passato accostato anche a diverse squadre italiane, si è mostrato sui social, precisamente su Instagram, prima, durante e dopo le operazioni per un tatuaggio di decisamente grande portata.