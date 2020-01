Malcom: “Zenit? Qualche problema con la lingua ma voglio fare la storia del club…”

Qualche problema fisico e non solo. Ma Malcom, calciatore brasiliano ex Barcellona, ha deciso il suo obiettivo: diventare grande con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Il calciatore ha parlato al canale YouTube del club delle sue ambizioni per il futuro.

PROBLEMI E OBIETTIVI – “Sono molto a mio agio nel team, perché abbiamo trascorso molto tempo insieme e stiamo bene. Fino ad oggi non mi è stato possibile parlare bene con tutti a causa della barriera linguistica, ma, nonostante ciò, ho un livello molto alto di comprensione con tutti i ragazzi”, ha spiegato Malcom. “Spero che nella prima partita ufficiale contro la Lokomotiv potrò essere in campo. In questo momento, il mio obiettivo è recuperare il cento per cento della forma e diventare un giocatore importante per la squadra. Magari anche entrare nella storia dello Zenit”. Il giocatore è arrivato per circa 40 milioni di euro dal Barcellona e fin qui non ha avuto molta fortuna in Russia.