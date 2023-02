Malinovskyi carico: “Marsiglia-Psg? Il Velodrome spaventa gli avversari”

Il calciatore ex Atalanta pronto al classico di Francia in campionato.

Ruslan Malinovskyi, centrocampista offensivo ex Atalanta e oggi al Marsiglia, è carico per il Classico francese che vedrà il suo OM impegnato domenica sera contro il Paris Saint-Germain. Una gara che in questa stagione ha già dato grande soddisfazione al club allenato da Tudor vista la vittoria in Coppa di Francia che ha portato anche all'eliminazione dei quotati parigini. Il giocatore ucraino ha parlato a Sky Sport sui vari temi legati alla sfida.