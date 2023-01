Malinovskyi, il debutto col Marsiglia: giallo dopo 25 secondi ma anche un record

Inizio positivo per l'ex calciatore dell'Atalanta con la nuova squadra francese.

Redazione ITASportPress

"Sono felice per i primi minuti con il Marsiglia. Devo lavorare ma sono contento di essere sceso subito in campo. Certo, quell'ammonizione non mi è piaciuta perché non era fallo ma comunque va bene così". Sono state queste le prime parole di Ruslan Malinovskyi riprese da RMC Sport dopo il debutto con la maglia del Marsiglia nel successo dei suoi contro il Troyes.

Il calciatore ex Atalanta è sceso subito in campo per alcuni minuti facendo siglare subito dei dati statistici record. In primi, il cartellino giallo ricevuto dopo appena 25 secondi dal suo ingresso in campo. Ma poi, anche una statistica storica.

Opta, infatti, ha sottolineato come Malinovskyi sia diventato il primo calciatore di nazionalità ucraina a giocare in campionato per l'OM. In assoluto, invece, l'ottavo in Ligue 1.

Ad ogni modo il centrocampista può essere soddisfatto del risultato della serata e l'auspicio è che le cose possano andare sempre meglio per lui e per la sua nuova squadra.