Malmo, maledizione dal dischetto: nessun gol negli ultimi cinque rigori

Ormai in casa Malmo il termine “rigore” incute timore e soggezione. Infatti, la squadra svedese sta vivendo un momento difficilissimo dagli undici metri. Basti pensare che nessuno degli ultimi cinque penalty ha fruttato una rete. Un record in negativo. L’ultima vittima di questa clamorosa psicosi è Guillermo Molins, stregato da Peter Abrahamsson. Peraltro, l’estremo difensore dell’Hacken aveva già parato uno di questi ultimi cinque rigori maledetti. Insomma, ora l’allarme degli undici metri si fa sempre più insistente per il Malmo. E serpeggia il timore che questa paura del dischetto possa far crollare la squadra sotto altri aspetti. Urge un immediato reset.