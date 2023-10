Malore Vaessen. Il compagno di squadra: “Il medico ha rimesso dentro la lingua”

Dopo aver perso conoscenza in occasione della gara tra RKC e Ajax , il portiere Etienne Vaessen è tornato a casa nel pomeriggio di domenica 1 ottobre. Un lieto fine atteso con ansia in Eredivisie , data la forte preoccupazione per le condizioni del calciatore. In queste ore, sono anche arrivate le parole di Michiel Kramer, compagno di squadra di Vaessen. Come spiegato dall'attaccante: "I segnali sono tutti positivi, adesso è rientrato a casa e sta meglio" - rassicura Kramer.

Preoccupazione Vaessen, Kramer: "Attimi terrificanti, il nostro medico ha dovuto rimettere dentro la lingua"

Intervenuto a poche ore di distanza dalla perdita di conoscenza del portiere dell'RKC, Vaessen, il compagno di squadra ha dichiarato. "Etienne ha dormito in ospedale, dove hanno fatto gli esami. Per fortuna non c'è stata emorragia, quindi aveva un bell'aspetto. Ha passato una notte discreta ed è tornato a casa. Sono tutti messaggi positivi", ha spiegato l'attaccante. Sui momenti di tensione in campo nella sfida contro l'Ajax, Kramer spiega: "È stato terrificante. Speri di non provare mai una cosa del genere. In quel momento sei lontano dal mondo. Il nostro medico ha dovuto rimettere dentro la lingua, perché l'aveva ingoiata. Quando vedi la rianimazione, ti spaventi e ovviamente pensi subito a "Un arresto cardiaco. È stato uno shock".