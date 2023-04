Malouda consiglia Mbappé: “Vada in Premier League. Magari al Chelsea…”

Il futuro di Kylian Mbappé è senza dubbio argomento molto importante nell'attualità calcistica internazionale. L'attaccante francese del Psg dovrebbe restare a Parigi anche nella prossima stagione ma i rumors riguardo il possibile approdo al Real Madrid o, chissà, in un altro club, restano sempre molto forti. In tale ottica, l'ex Nazionale transalpino Florent Malouda , ad AS, non ha fatto giri di parole per consigliare al giovane giocatore dove andare.

IN PREMIER - "Faccio campagna per il trasferimento di Mbappé al Chelsea da molto tempo! Finora non ci sono riuscito, ma continuerò a provarci", ha detto Malouda senza giri di parole. "Spero che vedremo questo giocatore in Premier League, perché questo è il campionato più forte del mondo. Non molti club possono dargli quello che vuole e non molti club possono permettersi di costruire una squadra intorno a lui. È un leader, è appena stato nominato capitano della squadra francese e si sforzerà di essere il leader nel suo prossimo club, il che può creare alcuni problemi. Penso che Boehly, come tutti nel calcio, conosca già Kylian. Qualsiasi presidente vorrebbe avere Mbappé nel suo club, ma in realtà si tratta del giusto rapporto tra le persone".