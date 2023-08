Malouda ‘invita’ Mbappé al Chelsea: “Sarebbe un sogno. Neymar in Arabia? Non per soldi”

MBAPPE' - “Vedere Mbappe indossare la maglia del Chelsea sarebbe un sogno ma loro (il Chelsea ndr) non sono pronti, come ha dimostrato la partita del West Ham", esordito con la debita accortezza Malouda. Parlando ancora dei Blues: "Non siamo il club che eravamo. Quando vedi il livello e le aspettative attorno a Mbappé, penso che il momento non sia quello giusto. Non credo che veda il Chelsea come un'opzione in questo momento. C'è così tanta pressione e aspettativa intorno a lui per vincere premi individuali e trofei col club che il momento non è quello giusto. Ma forse tra due o tre anni, se il Chelsea riuscirà a tornare in vetta in Premier e anche in Champions League, forse potremo discutere di Mbappé con il Chelsea. Ma al momento non ha senso. Ma se un giorno dovesse venire in Inghilterra, spero che scelga Stamford Bridge".