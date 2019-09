Man. City, battibecco Guardiola-Foden: “Bello se Pep mi avesse visto contro la Turchia, ma forse stava giocando a golf…”

Più cattiveria e decisione, esattamente come i compagni più esperti. Queste le richieste di Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, al suo giovane talento Phil Foden definito “troppo timido”. Spesso elogiato per doti tecniche che sono evidenti, ultimamente il manager spagnolo ha provato a punzecchiare il classe 2000 sull’atteggiamento, forse per spronarlo a migliorare.

Dopo il match contro la Turchia, Foden, perno della Nazionale inglese U21, ha rilasciato alcune dichiarazioni che sanno tanto di risposta, non tanto cordiale, nei confronti del suo tecnico al City.

Come riporta il Mirror, infatti, l’inglese non ha risparmiato anche una battuta: “Guardiola ha le sue idee, io mi attengo a come sono io. So che sono pronto a giocare e che voglio farlo. Mi alleno tutti i giorni al massimo. Ci sono alcuni compagni di squadra che mi dicono di essere paziente, ma io ho fame di giocare e voglio farlo ad ogni gara”, ha detto Foden che poi ha lanciato una piccola frecciata: “Sarebbe bello se (Guardiola ndr) avesse visto la partita contro la Turchia. Ma credo fosse in vacanza o a giocare a golf. Non lo biasimerei comunque”.