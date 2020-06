Man. City, De Bruyne: “Stagione può essere fantastica vincendo FA Cup e Champions”

Il Liverpool si è laureato campione d’Inghilterra trent’anni dopo l’ultima volta. Netta la superiorità mostrata in campionato staccando i secondi in classifica di 23 punti. Ed è proprio in casa Manchester City che i giocatori non si abbattono vista la possibilità di rendere questa strana stagione… positiva. Ne è comvinto Kevin De Bruyne che, come riporta Goal, pensa ancora positivo.

De Bruyne: “Con FA Cup e Champions stagione sarebbe fantastica”

“Sapevamo che era impossibile raggiungere il Liverpool dopo la ripresa della stagione”, ha detto De Bruyne. “Ovviamente se non vinci sei deluso ma siamo onesti e ammettiamo che i Reds sono stati i miglior quest’anno. Ma in ogni caso, anche se sono stati migliori di noi, noi siamo i secondi e abbiamo fatto bene rispetto alle altre. Alla fine, però, questa stagione potrebbe essere fantastica. Abbiamo delle grandi possibilità, con la FA Cup e la Champions League. Se riuscissimo a vincere questi due trofei… Beh, abbiamo molto su cui lavorare per cambiare la stagione”.

