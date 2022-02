Man. City e Fernandinho ancora insieme: nello staff di Guardiola nella prossima stagione

L'esperto calciatore potrebbe ritirarsi ed entrare nel gruppo di lavoro del manager Citizens

Il Manchester City e Fernandinho non vogliono dirsi addio. Neppure se il giocatore dovesse smettere di giocare. E così, secondo il tabloid inglese Sun, ecco che il brasiliano potrebbe avere un nuovo interessantissimo ruolo nell'ambiente Citizens.

Da quanto si apprende, esiste la possibilità che il 36enne possa firmare un contratto di un anno per rimanere a tutti gli effetti come giocatore e diventare il quarto giocatore dopo Kompany, David Silva e Aguero ad aver completato un ciclo di 10 anni col club.

Ma non è esclusa neppure l'ipotesi di un nuovo ruolo, sempre all'interno della squadra. Infatti, Fernandinho sarebbe molto interessato all'eventualità di una proposta per entrare nello staff tecnico di mister Pep Guardiola. Un'opzione che gli permetterebbe di non lasciare del tutto il calcio giocato e di vivere gli allenamenti e le gare comunque da molto vicino.