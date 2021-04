Man. City e Fluminense, partnership per scambio giocatori in tutto il City Group

In Brasile sicuri del progetto di collaborazione tra i due club

Stando a Globo Esporte, il Manchester City e la Fluminense stanno pensando ad una partnership di ampio respiro che possa aiutare lo sviluppo dei giovani calciatori. In occasione dei negaozioati per il potenziale trasferimento dei calciatori Kayky e Metinho in Inghilterra, le due società stanno provando a mettere in atto un affare che possa rivelarsi molto utile anche in ottica futura.