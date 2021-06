Man. City, il presidente: “Chiedo scusa a tifosi per Superlega. Su Foden…”

Il patron Khaldoon Al Mubarak fa un bilancio della stagione e racconta il suo primo incontro con il giovane talento inglese

"È stato un errore, penso che sin dall’inizio avremmo dovuto decidere di non partecipare a questa lega. Me ne pento assolutamente. Non è stata una decisione facile, non è facile dire sì o no. Dire che ci saremo oppure no. Credo sia piuttosto evidente che la Superlega, nelle modalità con cui è stata proposta fosse sbagliata. Ma per noi è stata una decisione complicata. Ma come vedete, appena abbiamo capito di aver commesso un errore ne siamo usciti immediatamente. Non difenderò le ragioni per cui vi abbiamo aderito. Alla fine ho deciso io e ne prendo la piena responsabilità, è stato un errore", ha voluto dire Al Mubarak.