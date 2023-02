Man City, individuato l’erede di Cancelo: la richiesta di Guardiola è chiara

Sono passate solo 32 ore dalla chiusura del mercato invernale 2023 e Pep Guardiola, dopo aver dato l’ok alla partenza di João Cancelo al Bayern Monaco, non ci ha messo molto a chiedere un nuovo possibile acquisto. Per sostituire il...

Sono passate solo 32 ore dalla chiusura del mercato invernale 2023 e Pep Guardiola, dopo aver dato l'ok alla partenza di João Cancelo al Bayern Monaco, non ci ha messo molto a chiedere un nuovo possibile acquisto. Per sostituire il portoghese, infatti, Pep avrebbe fatto una richiesta molto chiara, ovvero Ben Chilwell , terzino sinistro.

Il classe '96 è attualmente un calciatore del Chelsea, ed è il favorito del tecnico ex Barcellona per rinforzare la corsia sinistra della rosa del Manchester City. Sarà dunque lui la prima richiesta estiva dell'allenatore spagnolo.

Chilwell è un giocatore che ha subito numerosi infortuni che hanno notevolmente rallentato la sua crescita. Solo qualche stagione fa, quando militava ancora al Leicester, era infatti considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo. Nonostante i tanti stop fisici, però, Chilwell continua a mostrare qualità che non solo hanno attirato l'attenzione del Chelsea due anni fa, ma che ora lo posizionano in cima alla lista dei desideri di Guardiola per il suo Manchester City.