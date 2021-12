Man. United, 10 milioni a Rangnick se… riuscirà a convincere Haaland a firmare

L'idea del club è quella di incentivare il manager e futuro consulente a provare il colpo Haaland sfruttando anche la sua "amicizia" col giocatore

Il Manchester United è pronto alla rivoluzione Rangnick. Il manager tedesco sarà presto alla guida della squadra in panchina e proverà in sei mesi a dare la sua impronta, in campo e non solo. Infatti, il vero piano dei Red Devils è quello di attuare delle modifiche importanti a 360° che coinvolgeranno ovviamente anche il mercato.