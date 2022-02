Man. United, Bruno Fernandes: “Voglio vincere un trofeo. Per me come un incubo”

Il portoghese sugli obiettivi personali e di squadra in Red Devils

COME UN INCUBO - "Devo dire che sono molto soddisfatto del mio tempo al club da quando sono arrivato", ha esordito il portoghese. "Ma è anche vero, come ho sempre detto, che è un incubo non vincere un titolo per questo club, perché lo voglio davvero". E ancora: "Voglio vincere un trofeo: per me stesso, ma anche perché penso che se lo meriti il ​​club, se lo meritano i tifosi. Penso che un club come il Manchester United non dovrebbe stare così a lungo senza trofei. Due settimane fa avevamo due possibilità di vincere un trofeo e ora c'è solo una possibilità. Dobbiamo lottare per questo e lottare per il nostro posto in Premier League per finire il più in alto possibile", ha detto BrunoFernandes.