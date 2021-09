Man. United, effetto CR7 (e non solo): maglie del portoghese non disponibili nello store

La t-shirt dell'asso portoghese è andata a ruba e per averne altre negli store occorrerà attendere a causa di qualche problema nelle fabbriche Adidas

Il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United è stato senza dubbio uno dei colpi maggiormente ad effetto di questa sessione estiva di calciomercato. Un affare nato per questioni economiche ma anche sentimentali. Chiedere ai tifosi Red Devils che sono tornati a sognare in grande con l'arrivo bis del portoghese. L'ex calciatore della Juventus ha optato per il club di Premier League dove è cresciuto dopo lo Sporting Lisbona e, ancora una volta, è riuscito ad avere quel numero 7 che lo ha caratterizzato negli anni. Proprio la t-shirt di Cristiano Ronaldo ha fatto molto parlare e continuerà a farlo. Il motivo? I fan hanno già preso d'assalto gli store per ottenerla ma dovranno attendere diversi mesi per averla...