Man. United, l’ex Foster garantisce: “Cristiano Ronaldo non crea problemi nello spogliatoio”

Questa sera, per la terza giornata di Premier League che potrebbe riservare grandi sorprese, si sfideranno Manchester United e Liverpool . Staremo a vedere se i Red Devils riusciranno a trovare i primi punti della stagione dopo due sconfitte di fila e soprattutto se ci saranno novità sul "caso" Cristiano Ronaldo . Il portoghese è sempre sulla bocca di tutti in tema mercato e anche per chi, causa suo atteggiamento, starebbe danneggiando l'ambiente squadra.

Non sembra essere di questo avviso l'ex compagno e giocatore proprio dello United Ben Foster che a talkSPORTha assicurato come CR7 non sia mai stato e mai sarà un problema all'interno del gruppo squadra: "Tutti sanno che Ronaldo è un super professionista e ha fatto tutto bene. Ti garantisco che adesso è lo stesso. Quando Cristiano è arrivato al Manchester United, era completamente diverso da Paul Scholes per esempio. Paul andava e veniva. Ti stringeva la mano e bastava questo. Non provava a parlare con le persone. Giocava a calcio e tornava a casa: questo era il bello di Scholes. CR7 è diverso. Lui ha sempre parlato con le persone. Ha sempre cercato di entrare in contatto con i giocatori, sapeva ridere e tutto il resto. Ma non è mai stato una forza distruttiva negli spogliatoi. Mai. Posso garantire che Ronaldo non causerà problemi o polemiche e non farà rumore negli spogliatoi".