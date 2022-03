Man. United, Rangnick elegge Ten Hag come suo successore: “Un top in Europa”

Il tecnico guarda avanti e al suo possibile successore

L'attuale mister, che in estate cambierà ruolo diventando consulente della società, intervistato da Sky Sports UK, ha dato uno sguardo a chi potrebbe essere il suo successore in panchina. "Non abbiamo ancora parlato di questo con la società e non abbiamo ancora analizzato alcun profilo", le parole di Rangnick. "Ripeto, ancora non ho parlato con nessun candidato, non ci sono stati colloqui, ma Erik ten Hag è sicuramente uno dei migliori allenatori d'Europa. Non lo conosci di persona ma ho potuto vedere nel corso degli anni il suo lavoro". Parole al miele per il mister dell'Ajax che da diversi mesi è tra i candidati alla panchina Red Devils. Staremo a vedere se queste dichiarazioni potranno dare il là ad una trattativa per portare il manager in Premier League.