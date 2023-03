Man. United, ten Hag obbliga calciatori ad ascoltare i sette boati di Liverpool

L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha costretto i giocatori della sua squadra ad ascoltare in silenzio l'esultanza di quelli del Liverpool dopo la sconfitta per 7-0 subita dalla compagine di Klopp. Lo riporta il Mirror. I giocatori sono stati costretti ad ascoltare all'interno dello spogliatoio anche i boati dell'Anfield per lunghe sette volte ad ogni gol del Liverpool e poi quelli dopo il triplice fischio che provenivano dagli spalti. Ten Hag ha detto ai giocatori che questo dovrebbe servire come motivazione per combattere fino alla fine la prossima volta. L'allenatore ha anche detto ai giocatori che sono stati "fortunati a tornare a casa con l'autobus della squadra, e non insieme a tifosi arrabbiati che hanno pagato soldi per vedere uno spettacolo così patetico". Il punteggio devastante dell'Anfield è diventato per il Manchester United il passivo record più pesante nella storia della Premier League inglese.