Manaj, dalla C con il Pisa al Camp Nou con Messi

I tifosi nerazzurri di Inter e Pisa se lo ricorderanno senza dubbio. Rey Manaj, classe 1997 è stato convocato dal Barcellona per la prossima partita contro il Getafe. I blaugrana sono in piena emergenza in attacco e hanno così prelevato il giocatore dalla squadra B.

VECCHIA CONOSCENZA – Manaj inizia nelle giovanili della Cremonese e nel 2015 approda all’Inter. Con la prima squadra gioca sei partite senza mai andare in gol e passa l’anno dopo al Pescara dove segna due gol in B. Una stagione dopo l’Inter lo gira in prestito al Pisa in C, ma anche in quella circostanza l’albanese non riesce ad imporsi chiudendo l’avventura con 2 gol all’attivo.

SPAGNA – Dopo il Pisa, Manaj firma con il Granada, ma in 20 partite riesce a segnare solamente un gol. Il Barcellona a gennaio lo preleva dall’Albacete e lo gira alla squadra B. Riesce a segnare il primo gol con la maglia blaugrana e ora ha l’occasione che tutti sognano. Giocare con Messi al Campo Nou.