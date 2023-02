Manchester City a rischio sanzioni, Guardiola pronto a lasciare perché “tradito”

Manchester City a rischio sanzioni in Premier League. La società rischia punti di penalizzazione o addirttura l'esclusione dal massimo torneo di calcio inglese. Ecco perché sono già tanti i rumors attorno alla figura di Pep Guardiola che sarebbe pronto a dimettersi perché "tradito" anche prima di eventuali conseguenze.

Il Sunriporta, infatti, alcune parole di alcuni mesi fa dello stesso allenatore riguardo questa possibilità: "Ho detto alla nostra gente: 'Ditemi tutto sui sospetti là fuori. Li ho guardati e ci ho creduto al 100% dal primo giorno, ma ho anche detto che se mi avessero mentito, non sarei rimasto qui il giorno dopo. Me ne andrò e loro non saranno più miei 'amici'. Mi piace rappresentare un club che sta facendo bene le cose'".