Manchester City, accordo per Haaland: le cifre folli per il bomber

In Inghilterra sembrano sicuri sulla trattativa ormai chiusa

Erling Haaland vestirà la maglia del Manchester City la prossima stagione. Ne sono convinti in Inghilterra dove si arriva anche a parlare delle cifre dell'affare. In modo particolare il Daily Mail parla di 600mila euro netti a settimana, ossia più di 30 milioni all'anno per il norvegese.

Dopo due anni e mezzo in Germania, tra le fila dei gialloneri, Haaland, autore di 58 gol in 63 presenze, sarebbe quindi pronto per una nuova avventura. Il classe 2000 ha scelto quindi la Premier a Real Madrid e Barcellona e sarà ricoperto di soldi che lo andranno a far diventare tra i più pagati del massimo campionato inglese.