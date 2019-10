Manchester City, Aguero ammette: “Non credevo sarei rimasto qui così a lungo. Ma adesso…”

“Non avrei potuto scegliere un club migliore”, parola di Sergio Aguero. L’attaccante del Manchester City si è confessato ai microfoni del sito ufficiale del club dopo aver raggiunto l’incredibile traguardo delle 350 partite con la maglia dei Citizens.

Il Kun ha ammesso di non aver mai immaginato di rimanere in un club tanto a lungo – dal 2011 gioca con il club inglese -: “Mi sto godendo questa ottava stagione. Era dura immaginarmi così a lungo in un club. Ma se mi guardo indietro, capisco che era esattamente quel che volevo. Sono felice e lo sono dal primo giorno, anno dopo anno questa sensazione si è rafforzata. Qui, in questa città, sono a casa”.