Manchester City, Aguero positivo al Covid: “Ho dei sintomi. Seguirò indicazioni mediche”

Attraverso i propri account social, Sergio Aguero, attaccante del Manchester City, ha informato i suoi fan e i tifosi Citizens di essere risultato positivo al coronavirus. Nei giorni scorsi lo stesso argentino era stato messo in isolamento preventivo dopo essere stato in contatto con una persona risultata poi affetta da Covid. A distanza di diverse ore, ecco che anche il Kun ha avuto lo stesso destino.

“Dopo essere andato in isolamento per un caso di positività da un contatto stretto”, ha spiegato Aguero via Twitter. “Anche io sono risultato positivo al Covid-19. Ho accusato alcuni sintomi e adesso seguirò le istruzioni dei medici per ristabilirmi”. Il giocatore salterà quindi certamente le prossime gare degli uomini di Guardiola contro Cheltenham Town in FA Cup e quella seguente in Premier League contro il West Bromwich.