Manchester City, Al Mubarak avvisa: “Non ci basta la Premier. Saremo ancora più forti”

Parla il presidente dei Citizens in vista della prossima annata

Redazione ITASportPress

Carabao Cup e Premier League non bastano al Manchester City. Il club vuole di più, vuole vincere la Champions League. L'occasione persa contro il Chelsea nella finalissima dello scorso 29 maggio non è proprio ancora stata digerita dal presidente Khaldoon Al Mubarak che come riporta Goal ha già in mente di riprovarci il prossimo anno. In che modo? Ovviamente intervenendo sul mercato...

Manchester City, il messaggio di Al Mubarak

"Una delle cose che ho imparato nel corso degli anni è che devi costantemente portare nuovi talenti nella squadra. Dare sempre una sorta di freschezza al gruppo. Soprattutto quando sei ad alto livello, al top", ha detto Al Mubarak riguardo alle sue intenzioni di investire nella rosa Citizens. "Avendo vinto il campionato, non è il momento di sedersi e accontentarsi. Questo sarebbe in realtà il più grande errore. Questo è il momento di inviare un messaggio forte che non c'è appagamento, che non sei soddisfatto solo di vincere il campionato".

E ancora: "Abbiamo perso una leggenda molto importante come Sergio Aguero, e sono situazioni sempre difficili da colmare. Ma sono fiducioso che troveremo il giocatore giusto per sostituirlo. Ci sono altre aree all'interno della squadra che ovviamente necessitano di investimenti, non troppi. Non si tratta di numeri, ma di qualità. La squadra è fenomenale, non vinci la Premier League e raggiungi la finale di Champions League se non hai una rosa incredibile e noi ce l'abbiamo. Porteremo qualità in rosa in un paio di ruoli chiave".