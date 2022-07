Manchester City, arriva la seconda maglia 2022-23 rossa e nera

Il Manchester City ha presentato oggi la sua seconda maglia per la stagione 2022-2023. Sui social e sul sito ufficiale ecco la divisa che accompagnerà Haaland e compagni nei match in trasferta. Si tratta di un ritorno al passato, con il rosso e il nero a prendersi la scena. La nuova maglia away, infatti, sarà rossonera a strisce diagonali, in ricordo della stagione 68-69, durante la quale il club Citizens portò a casa la vittoria della FA Cup e non solo.