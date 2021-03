Manchester City avanti in Champions ma Aguero è arrabbiato: “Non mi hanno mai passato la palla…”

Il Manchester City avanza in Champions League. Nessun problema contro il Borussia M’Gladbach, sconfitto anche nella sfida di ritorno degli ottavi di finale. Pep Guardiola e i suoi sono sembrati molto soddisfatti dell’esito del doppio confronto. Tutti felici quindi, ma non Sergio Aguero. Il Kun, dopo aver ritrovato il gol in Premier League, sperava di avere un maggiore impatto nel quarto d’ora finale avuto a disposizione nel match di Coppa. Ma, evidentemente, così non è stato e l’argentino non ha fatto nulla per non dare a vedere la propria insoddisfazione.

Manchester City, rabbia Aguero

“Non mi hanno mai passato la palla”. Sarebbe stata questa la ‘denuncia’ di Aguero al triplice fischio della sfida contro i tedeschi. Come riporta ESPN, a cui fa eco anche il Daily Mail, il Kun sarebbe uscito dal campo molto arrabbiato parlando ad alta voce e sfogandosi con alcuni membri dello staff, oltre che con i suoi compagni di squadra. L’argentino, tornato dopo un infortunio e dopo la positività al Covid, sta cercando di rimettersi in forma e di tornare ad essere importante per la squadra inglese e nel quarto d’ora avuto a disposizione in Champions, sperava di poter contribuire in modo più incisivo.

In modo particolare, Aguero se la sarebbe presa con Mahrez per un’azione nella quale il compagno lo avrebbe potuto servire ma ha, invece, preferito andare in azione solitaria poi fallita. Insomma, tutti contenti tranne il Kun, anche se siamo sicuri, però, che in caso di un gol nella prossima partita, tutto sarà risolto…