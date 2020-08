Manchester City, Bernardo Silva sbotta contro i tifosi del Liverpool: “Patetici. Fatevi una birra anziché usare i social contro i Citizens”

Bernardo Silva non ci sta. Un conto il sano sfottò, dall’altra il tifo contro e la gioia per una grande delusione come quella appena subita dal suo Manchester City. La squadra inglese è stata eliminata dal Lione in Champions League. Un risultato sicuramente inatteso che ha generato tante reazione. Comprese quelle… dei tifosi del Liverpool.

Bernardo Silva: lo sfogo contro i fan Reds

Il calciatore portoghese, evidentemente ancora scosso dall’eliminazione dalla Champions League, non ha retto agli insulti dei fans Reds che sui vari social avevano preso di mira lui e i suoi compagni esultando per il risultato mancato. Su Twitter, Bernardo Silva ha voluto mandare un chiaro messaggio ai tifosi del Liverpool: “A tutti i tifosi del Liverpool che non hanno altro da fare che accedere sui social e andare su un account di un giocatore del Manchester City. Mi dispiace anche per voi ma lo fate per le ragioni sbagliate. Patetici, andate a festeggiare i vostri titoli, o provare a trovare un partner, a bere una birra con un amico, leggere un libro. Ci sono tante opzioni”.

Uno sfogo in piena regola, dovuto sicuramente alla delusione immensa di questa amara stagione senza titoli. Il portoghese è stato sommerso di ulteriori messaggio e critiche anche a seguito di questo suo messaggio. Non resta che andare qualche giorno in vacanza e pensare già alla prossima stagione…

