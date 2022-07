Manchester City, Cancelo torna alle origini: riecco la 7 sulle sue spalle

Nuovo numero per Joao Cancelo al Manchester City . L'esterno portoghese ha infatti posato in queste ore con la nuova maglia che utilizzerà per la stagione 2022-23. Per l'ex Inter e Juventus, ecco la numero 7 lasciata libera da Sterling trasferitosi al Chelsea. A darne l'annuncio è la stessa società con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter ma anche con una nota apparsa sul sito Citizens.

CAMBIO MAGLIA - "Cancelo passa alla 7! L'esterno portoghese ha cambiato il suo numero di maglia lasciando il numero 27 dopo la partenza di Raheem Sterling e indosserà il 7 nella prossima stagione. Cancelo ha collezionato 128 presenze e segnato otto gol nei tre anni al City, dopo essere arrivato dalla Juventus nel 2019. In precedenza ha indossato la maglia numero 7 di Inter e Valencia, mentre ha indossato la maglia numero 70 del Benfica. Molti top player amati dal pubblico hanno già indossato la maglia numero 7 di questo club. Oltre a Sterling, anche altri come Giorgi Kinkladze, Stephen Ireland, David White, Peter Barnes, Mike Summerbee e Robbie Fowler lo hanno scelto come loro numero di squadra qui al City. Il nuovo numero è in linea con lo stile offensivo versatile di Cancelo che ha optato per questa maglia solitamente data ad un'ala!", le parole del comunicato del City.