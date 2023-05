Manchester City-Chelsea, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo alle 17 per la sfida di Premier League. City già campione di Inghilterra dopo la sconfitta delle scorse ore dell'Arsenal.

Dopo aver conquistato la finale di Champions League battendo il Real Madrid, il Manchester City torna a giocare in campionato dove ha già matematicamente vinto il titolo ancora prima di scendere in campo complice il k.o. di ieri dell'Arsenal. La formazione di Guardiola ha dunque conquistato il terzo campionato di fila e proverà ad onorare la gara schierando il top 11 con Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji; Stones, Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Gundogan, Grealish; Haaland.

Manchester City-Chelsea si giocherà, come detto, domenica 21 maggio 2023 all'Etihad Stadium di Manchester. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 17.00.

La partita del massimo campionato inglese sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport 4K (213 del satellite). In streaming con Sky Go e con NOW disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.