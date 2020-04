Manchester City controcorrente, niente cassa integrazione ai dipendenti

A causa della pandemia che sta bloccando anche tutto il mondo calcistico, le varie squadre devono ovviare al problema dei mancati incassi con dei tagli al personale. La Premier League ha deciso che tutti i giocatori dovranno rinunciare al 30% dell’ingaggio e creare un raccolta fondi da destinare al sistema sanitario nazionale.

MANCHESTER CITY – Nei giorni scorsi, alcuni club di Premier avevano deciso di optare per la cassa integrazione per quanto riguarda dipendenti e collaboratori. Tra questi club figurano anche Liverpool e Tottenham, aspramente criticati da tifosi ed ex calciatori. Tra i top team, l’unico ad andare controcorrente è il Manchester City. Secondo quanto riportato infatti dal Daily Mail il club ha deciso che pagherà a collaboratori e dipendenti lo stipendio intero. Il quotidiano inglese ha poi riportato le parole di un portavoce del club: “Siamo determinati nel voler proteggere la nostra gente, i loro lavori e fare tutto il possibile per sostenere la nostra comunità in un momento così delicato”.